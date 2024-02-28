Мир 28 февраля 2024, 11:19 Еврокомиссия направит €4,4 млн для поддержки работы правозащитников в Турции

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Еврокомиссия планирует оказать поддержку правозащитникам в Турции, направив для функционирования структур 4,4 миллиона евро. Об этом сообщил RT, ссылаясь на текст документа.

В нем говорится, что ЕК ставит перед собой цель способствовать развитию и укреплению работы правозащитников в том, что касается демократии и верховенства права.

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Благодаря поддержке, турецкие правозащитники смогут более качественно выполнять свою работу, в которую входят мониторинг нарушений, борьба с безнаказанностью и улучшение доступа к правосудию.