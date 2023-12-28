Мир 28 декабря 2023, 12:04 Еврокомиссия направит 1,5 миллиона евро на поддержку агросектора в Молдавии

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На фоне интеграции Молдавии в Евросоюз Еврокомиссия приняла решение направить на поддержку аграрного сектора страны 1,5 миллиона евро. Об этом сообщил RT.

Цель программы состоит в том, чтобы улучшить отраслевой мониторинг, управление данными, а также ведение статистической отчетности. Кроме того, начать более эффективно управлять сельскохозяйственными фондами развития и модернизировать сельские районы в соответствии с требованиями ЕС.

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«Общая цель заключается в улучшении показателей сельскохозяйственного сектора в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова, процессом интеграции в ЕС и международными соглашениями», — сказано в документе программы.

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