28 декабря 2023, 12:04
Еврокомиссия направит 1,5 миллиона евро на поддержку агросектора в Молдавии
На фоне интеграции Молдавии в Евросоюз Еврокомиссия приняла решение направить на поддержку аграрного сектора страны 1,5 миллиона евро. Об этом сообщил RT.
Цель программы состоит в том, чтобы улучшить отраслевой мониторинг, управление данными, а также ведение статистической отчетности. Кроме того, начать более эффективно управлять сельскохозяйственными фондами развития и модернизировать сельские районы в соответствии с требованиями ЕС.
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«Общая цель заключается в улучшении показателей сельскохозяйственного сектора в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова, процессом интеграции в ЕС и международными соглашениями», — сказано в документе программы.
Еврокомиссия
Молдавия
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