Еврокомиссия намерена выделить почти 3 млн евро на развитие гражданского общества в Таджикистане

Отмечается, что основной целью проекта является повышение влияния гражданского общества на качество управления и подотчетность принятия решений местными властями. Участвовать в проекте могут некоммерческие организации в ЕС или Таджикистане.

Задачи подрядчиков тендера — оказание помощи в организации гражданского общества, «расширение возможностей молодежи и поддержка инвалидов». Планируется подключить таких граждан к активной социальной жизни.

Также в планах вовлекать молодежь в общественную, политическую и экономическую жизнь и продвигать их участие в процессе принятия решений.