    27 апреля 2020, 09:29

    Еврокомиссия намерена выделить 1,2 млн евро Украине на улучшение делового климата

    Анастасия Кременчугская

    Европейская комиссия собирается выделить Украине 1,2 миллиона евро на реализацию проекта «Усиление институционального потенциала Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в области национальной инфраструктуры качества (НИК)». Об этом сообщил RT.

    Одна из основных целей проекта — улучшение делового климата страны, конкурентоспособности, инновационной деятельности и интеграции во внутренний рынок ЕС.

    Участники проекта займутся укреплением украинской нормативно-правовой базы и разработкой общественной информационно-пропагандистской стратегии о возможностях, которые станут доступными частному сектору Украины с реформированием НИК.

    Заявку на участие в конкурсе могут подать только государственные органы и другие уполномоченные структуры.