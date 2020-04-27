Еврокомиссия намерена выделить 1,2 млн евро Украине на улучшение делового климата
Европейская комиссия собирается выделить Украине 1,2 миллиона евро на реализацию проекта «Усиление институционального потенциала Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в области национальной инфраструктуры качества (НИК)». Об этом сообщил RT.
Одна из основных целей проекта — улучшение делового климата страны, конкурентоспособности, инновационной деятельности и интеграции во внутренний рынок ЕС.
Участники проекта займутся укреплением украинской нормативно-правовой базы и разработкой общественной информационно-пропагандистской стратегии о возможностях, которые станут доступными частному сектору Украины с реформированием НИК.
Заявку на участие в конкурсе могут подать только государственные органы и другие уполномоченные структуры.