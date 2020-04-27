Еврокомиссия намерена выделить 1,2 млн евро Украине на улучшение делового климата

Одна из основных целей проекта — улучшение делового климата страны, конкурентоспособности, инновационной деятельности и интеграции во внутренний рынок ЕС.

Участники проекта займутся укреплением украинской нормативно-правовой базы и разработкой общественной информационно-пропагандистской стратегии о возможностях, которые станут доступными частному сектору Украины с реформированием НИК.

Заявку на участие в конкурсе могут подать только государственные органы и другие уполномоченные структуры.