Еврокомиссия намерена укрепить гражданское общество в Грузии

Европейская комиссия намерена поддержать организации гражданского общества в Грузии. Об этом сообщил RT.

На реализацию проекта планируется выделить более семи с половиной миллионов евро. Некоммерческие организации как из самой Грузии, так и стран Евросоюза смогут получить финансирование.

«Глобальная цель данного тендера — дальнейшее укрепление в Грузии гражданского общества и продвижение прав человека и основных свобод», — уточняется в заявке.

Другая задача этого проекта заключается в том, чтобы способствовать разработке и осуществлению стратегий в области нацбезопасности.