Еврокомиссия начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки

Еврокомиссия от имени ЕС начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией, сказано в релизе ЕК. Оно касается определенных ограничений на поставки госкомпаниям товаров и услуг европейских поставщиков.

«Евросоюз запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях», — привело РИА «Новости» фрагмент документа.

На консультации в спорах отводится 60 дней. Если они не принесут результатов, заявитель может попросить о формировании панели арбитров, которые будут рассматривать спор.

Россия, как указывается, с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения. Убытки от этих шагов Брюссель оценивает в 2019 году в 290 миллиардов евро.

Евросоюз оспаривает «дискриминационную» оценку заявок на закупки, необходимость специальных разрешений для российских компаний, которые хотят закупать некоторые виды машиностроительной продукции за рубежом, национальные квоты при закупках. Эти меры ЕС считает противоречащими правилам ВТО.

В Минэкономразвития выразили готовность убедить Брюссель, что действующие правила нормам ВТО не противоречат.

«Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнения у ЕС», — привела пресс-служба министерства слова директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерины Майоровой.