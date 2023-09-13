Мир 13 сентября 2023, 18:35 Еврокомиссия анонсировала подготовку к расширению ЕС Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила о подготовке к расширению ЕС РИА «Новости»

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Расширение Евросоюза может наступить быстрее, чем это кажется сейчас, поэтому все действующие документы и институты необходимо адаптировать к предстоящим изменениям. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ее ведомство уже начало работу по изучению документов входящих в него институтов, чтобы выбрать, какие из них требуют изменения после вступления в Евросоюз новых стран.

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«Нам нужно обсудить будущее нашего бюджета с точки зрения того, какие проекты он финансирует, каким образом финансирует и откуда берет средства. И нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что Евросоюз за все время своего существования доказал, что способен быстро принимать решение. Эта ситуация не должна измениться, когда численность стран-участниц превысит три десятка.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель в конце августа сообщил, что новыми участниками ЕС станут 10 стран. Он подчеркнул, что речь идет об Украине и государствах Западных Балкан.

На сегодняшний день статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Молдавия, Босния и Герцеговина, Украина. Также подали заявки, но пока не получили статусов кандидатов Грузия и частично признанная Республика Косово.