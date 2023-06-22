Мир 22 июня 2023, 08:44 Еврокомиссия анонсировала подготовку юридической базы для передачи Украине активов России ЕК: юридическое предложение о передаче Украине активов РФ появится до летних отпусков РИА «Новости»

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Эксперты Европейской комиссии подготовят юридическое предложение о передаче заблокированных активов России на восстановление Украины до начала летних отпусков. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова привело издание Corriere della Sera.

По ее словам, Россия обязательно понесет ответственность за ситуацию на Украине.

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«Мы начали работу над юридическим предложением по передаче Украине активов России до начала летней паузы», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии при этом признала, что с юридической точки зрения оформить подобную передачу очень сложно.

После начала специальной операции страны Евросоюза заморозили российские активы на сумму в более чем 219 миллиардов долларов, писал RT. Ранее СМИ сообщили, что ЕС не планирует полностью конфисковать активы России из-за отсутствия законных юридических оснований.