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Еврокомиссию попросили оценить демонтаж памятников Победы в странах ЕС

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Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос попросили Еврокомиссию дать оценку сносам памятников в честь Победы в странах Евросоюза. На их взгляд, политики пренебрегают исторической правдой. Об этом написал RT.

В своем обращении они напомнили о недавнем решении Латвии снести памятник освободителям Риги.

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По их словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поощряет антисоветскую кампанию, выступая с заявлением о «дне памяти жертв тоталитарных режимов».

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Пападакис и Николау-Алаванос также отметили, что официальная политика европейских стран поддерживает попытки «легитимировать грубые нападения на историческое и культурное наследие европейских народов».

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