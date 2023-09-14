Мир 14 сентября 2023, 03:20 Еврокомиссар стала вязать носки во время выступления Урсулы фон дер Ляйен Freepik

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Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен занялась вязанием. Это заметил французский политик Флориан Филиппо и поделился своим наблюдением в социальных сетях.

По мнению Филиппо, выступление дер Ляйен было настолько утомительным, что все занимались своими делами. Свои слова политик сопроводил красноречивым видео с выступления главы Еврокомиссии. На кадрах видно, как Йоханссон при всех вяжет полосатый носок.

«И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — написал политик.

Ранее Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в ущемлении прав россиян после введения запрета на въезд в ЕС на личной машине. Такую антироссийскую риторику со стороны Евросоюза французский политик назвал проявлением расизма.

В августе Филиппо заявил, что Урсула фон дер Ляйен продолжает грабить армию Франции и затягивать украинский конфликт, отправляя ВСУ боеприпасы на миллиарды евро. Политик призвал сторонников противостоять попыткам Еврокомиссии грабить французскую армию.