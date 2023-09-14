14 сентября 2023, 03:20
Еврокомиссар стала вязать носки во время выступления Урсулы фон дер Ляйен
Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен занялась вязанием. Это заметил французский политик Флориан Филиппо и поделился своим наблюдением в социальных сетях.
По мнению Филиппо, выступление дер Ляйен было настолько утомительным, что все занимались своими делами. Свои слова политик сопроводил красноречивым видео с выступления главы Еврокомиссии. На кадрах видно, как Йоханссон при всех вяжет полосатый носок.
«И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — написал политик.
Ранее Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в ущемлении прав россиян после введения запрета на въезд в ЕС на личной машине. Такую антироссийскую риторику со стороны Евросоюза французский политик назвал проявлением расизма.
В августе Филиппо заявил, что Урсула фон дер Ляйен продолжает грабить армию Франции и затягивать украинский конфликт, отправляя ВСУ боеприпасы на миллиарды евро. Политик призвал сторонников противостоять попыткам Еврокомиссии грабить французскую армию.
Еврокомиссия
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
Реклама
Реклама