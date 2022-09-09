Еврокомиссар Рейндерс ответил по поводу нарушения прав русскоязычных жителей Латвии | 360°

Мир 09 сентября 2022, 11:27 Поделиться Telegram

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Viber Еврокомиссар Рейндерс ответил по поводу нарушения прав русскоязычных жителей Латвии

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Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс прокомментировал заявление депутата Европарламента Ману Пинеды по поводу нарушения прав русскоязычных жителей Латвии. Об этом написал RT.

Ранее парламентарий задался вопросом, будет ли Еврокомиссия расследовать случаи, противоречащие ценностям ЕС.

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«Позволит ли комиссия, чтобы Латвия и дальше ограничивала права и разжигала ненависть к русскоязычному населению страны, подрывая тем самым ценности ЕС?» — спросил Пинеда.

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По словам еврокомиссара Рейндерса, разбор случаев — это дело национальных властей.

«В компетенции национальных властей остается осуществлять расследование, уголовное преследование и судебные разбирательства в соответствии с национальным законодательством по отдельным случаям предполагаемых высказываний и преступлений на почве ненависти, а также обеспечивать соблюдение основополагающих прав в соответствии с национальными конституциями и международными правовыми обязательствами», — сообщил Рейндерс.

Он добавил, что государства-члены могут принимать меры в отношении форм самовыражения, «направленных на распространение, возбуждение, поощрение или оправдание ненависти на почве нетерпимости».

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