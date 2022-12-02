Мир 02 декабря 2022, 11:21 Еврокомиссар отказался ехать на саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС Bloomberg: еврокомиссар Бретон пропустит саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС РИА «Новости»

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон решил не ехать в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий. Все из-за того, что на этой встрече не уделят внимания вопросам, которые волнуют европейских лидеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство написало, что в Брюсселе и других столицах Европы не скрывают неудовлетворения американским законом об уменьшении инфляции. Данный вопрос в повестке саммита из главного превратился в «тему для обсуждения за 45-минутным обедом», отметил помощник Бретона. Именно это стало причиной отказа еврокомиссара посетить это мероприятие. Теперь Брентон отправится в Соединенные Штаты лишь в начале 2023 года для обсуждения вопросов киберпространства, технологий и космоса.

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Американский президент Джо Байден подписал в августе 2022 года закон, который предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку собранных в Северной Америке электромобилей и произведенных в США батарей из материалов местного изготовления.

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Документ, названный администрацией президента США «Акт сокращения инфляции», выделяет 370 миллиардов долларов на достижение климатических целей и чистую энергетику, еще 64 миллиарда долларов — на уменьшение стоимости лекарств и медицинских страховок. Представители ЕС посчитали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, которая импортируется из других стран.