Экономию электричества в Европе сочли проявлением патриотизма | 360°

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Экономию электричества в Европе сочли проявлением патриотизма

Еврокомиссар Симсон назвала экономию электроэнергии настоящим патриотизмом

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Жителей Европы призвали перейти на режим экономии электроэнергии в преддверии холодов. Еврокомиссар Кадри Симсон в интервью эстонской газете Postimees назвала следование мере проявлением патриотизма.

Симсон отметила, что главное — обеспечить стабильную подачу электроэнергии, а дома — светом. Если производственных мощностей окажется недостаточно для покрытия потребления, тогда придется «использовать систему аукционов». Она предполагает, что промышленные потребители называют цену, по которой они не используют электроэнергию.

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«Экономия — это проявление патриотизма, позволяющее снизить негативное влияние от торговли российским газом», — заметила еврокомиссар, назвав такую тактику чуть ли не единственным способом «нормально пережить зиму».

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По словам Симпсон, Еврокомиссия считает важным ввести потолок цен именно на российский газ. При этом в Брюсселе опасаются, что пострадает безопасность поставок.

Не сумев согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, министры энергетики Евросоюза поручили комиссии изучить возможность ограничений стоимости на все виды голубого топлива, включая СПГ.

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