Мир 21 апреля 2024, 18:52 Еврокомиссар не смог назвать дату получения оружия Украиной от ЕС Еврокомиссар Бретон не смог сказать, когда ВСУ получат новое оружие от ЕС РИА «Новости»

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не смог назвать даты, в которые Украина получит новые поставки вооружений от ЕС. В эфире французского телеканала LCI он сказал, что контактирует с украинскими властями по этому вопросу.

«Нет, назвать дату очень трудно… Я не смогу ответить на ваши вопросы, хоть я и комиссар, ответственный за оборонную промышленность. Мы постоянно контактируем с украинскими властями», — заявил комиссар.

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Евросоюз планирует к началу лета найти средства для оказания помощи Украине на долгосрочной основе. На февральском саммите в Брюсселе лидеры ЕС утвердили выделение республике 50 миллиардов евро.

Новый пакет помощи для Украины уже подготовили в США. Как отметили в МИД России, Соединенные Штаты готовы накачивать ВСУ оружием, чтобы они сражались до последнего украинца. Однако в призрачную победу Украины уже никто не верит — США лишь хотят, чтобы армия протянула до выборов американского президента.