21 апреля 2024, 18:52
Еврокомиссар не смог назвать дату получения оружия Украиной от ЕС
Еврокомиссар Бретон не смог сказать, когда ВСУ получат новое оружие от ЕС
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не смог назвать даты, в которые Украина получит новые поставки вооружений от ЕС. В эфире французского телеканала LCI он сказал, что контактирует с украинскими властями по этому вопросу.
«Нет, назвать дату очень трудно… Я не смогу ответить на ваши вопросы, хоть я и комиссар, ответственный за оборонную промышленность. Мы постоянно контактируем с украинскими властями», — заявил комиссар.
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Евросоюз планирует к началу лета найти средства для оказания помощи Украине на долгосрочной основе. На февральском саммите в Брюсселе лидеры ЕС утвердили выделение республике 50 миллиардов евро.
Новый пакет помощи для Украины уже подготовили в США. Как отметили в МИД России, Соединенные Штаты готовы накачивать ВСУ оружием, чтобы они сражались до последнего украинца. Однако в призрачную победу Украины уже никто не верит — США лишь хотят, чтобы армия протянула до выборов американского президента.
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