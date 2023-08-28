Мир 28 августа 2023, 11:28 Еврокомиссар Бретон назвал момент, после которого Украина сможет вступить в НАТО Еврокомиссар Бретон: Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта РИА «Новости»

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Украина не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока идет конфликт. Об этом в эфире французского телеканала LCI заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«В противном случае в силу статьи 5 Североатлантического договора это будет означать вступление в конфликт всех стран альянса», — объяснил Бретон.

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Украина готова «обменять Белгород» на членство в НАТО, заявлял ранее президент страны Владимир Зеленский. Так он прокомментировал идею о территориальных уступках в обмен на вступление в военный блок.

Позже советник главы офиса главы Украины Михаил Подоляк подтвердил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был на тайном совещании с генералами Североатлантического альянса на польско-украинской границе.

Ране эксперт Global Times Сун Чжунпин в статье заявил, что вмешательство стран НАТО в украинский кризис вызовет конфликт на всем европейском континенте. По его словам, поставки дальнобойных снарядов ВСУ чреваты эскалацией боевых действий.