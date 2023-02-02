Мир 02 февраля 2023, 15:52 Евродепутаты потребовали дальнобойных ракет и самолетов для Украины Европарламент принял резолюцию о передаче Украине военных самолетов U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Власти стран Евросоюза должны изучить возможность поставок военных самолетов и дальнобойных ракет для Украины. Об этом говорится в принятой депутатами Европарламента резолюции в преддверии саммита ЕС — Украина.

В принятом документе депутаты приветствовали передачу Украине танков, но отметили, что этого недостаточно. Парламентарии заявили, что нужно организовать поставки боевой авиации и ракет дальнего радиуса действия.

Реклама

Авторы резолюции призвали лидеров стран ЕС на предстоящем саммите принять пакет мер, направленный на восстановление Украины, и рассмотреть возможность использовать для этих целей замороженные активы Центробанка России и российских олигархов.

Отдельно депутаты подчеркнули, что ЕС должен как можно скорее принять 10-й пакет санкций против Москвы и начать разрабатывать новые ограничения в отношении российских компаний. Также они призвали ввести эмбарго на импорт российского урана. За резолюцию проголосовали 489 человек, против — 36, воздержались — 49.