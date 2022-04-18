Евродепутаты попытались настроить Венгрию против России страшилками о «русских хакерах»

Депутаты Европарламента обвинили хакеров, якобы работающих на Россию, во взломе сетей МИД Венгрии. Тезисы из их обращения к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю опубликовал RT.

В частности, парламентарии Тинеке Стрик из Нидерландов, Гвендолин Дельбос-Корфильд из Франции и Даниэль Фройнд из Германии в догадках сослались на «журналистов-расследователей». Они заподозрили, что Россия якобы знает о каждом шаге венгерского внешнеполитического ведомства наперед.

«Русские могут заблаговременно знать, как рассуждает и что планирует МИД Венгрии», — говорится в документе.

Депутаты заявили, что опасаются попадания конфиденциальных документов Евросоюза в руки российских властей. Они также поинтересовались, что в связи с этим собирается предпринять Жозеп Боррель.

Венгрия стала одой из немногих стран Европы, которая согласилась на оплату российского газа в рублях и не поддержала санкции. В МИД страны объявили, что договор между «Газпромэкспорт» и CEEnergy позволяет сменить способ оплаты. Однако Еврокомиссия назвала это нарушением ограничительных мер Евросоюза.