Евродепутаты обвинили Google и Apple в злоупотреблении монополией

Напомним, что Google и Apple удалили Parler из Play Store и App Store. Компания Amazon перестала предоставлять соцсети услуги облачного хостинга. Руководство корпораций приняло такое решение после захвата Капитолия в Вашингтоне, который произошел 6 января.

По информации журналистов, Parler имела большую популярность среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. Сервис обвинили в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности».

«Все три компании заявили, что приложение не соответствует стандартам модерации контента, но на деле мы все наблюдали применение двойных стандартов и нарушение свобод. Технологические гиганты сообща добивались ограничения свободы выражения мнений в интернете и уничтожения конкуренции соцсетей», — подчеркнул Джамбазки.

Вандендрисе поддержал слова коллеги и заявил об ущемлении свободы рынка со стороны Google, Apple и Amazon. Депутат задал Еврокомиссии вопрос о том, когда она собирается внести изменения в законодательство ЕС, распространяющееся на такие примеры «злоупотребления монопольным положением».