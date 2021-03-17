Евродепутата заинтересовал ущерб странам ЕС от санкций против РФ

Депутат Европарламента от Бельгии Филип Де Ман поинтересовался у Совета Евросоюза, какой ущерб понесли страны ЕС от антироссийских санкций, введенных Брюсселем. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнил, что Совет ЕС ввел рестрикции против России в 2014 году. Экономические санкции были недавно продлены до конца этого года.

«Просчитал ли Совет ЕС экономические последствия принятых экономических санкций для государств Европейского союза? Во что обходятся эти санкции членам Евросоюза?» — задался вопросом Де Ман.