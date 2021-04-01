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    01 апреля 2021, 10:38

    Евродепутат заявил, что РФ может «отключиться» от интернета без больших последствий

    Полина Петрова

    Евродепутат от Нидерландов Барт Гротхейс заявил, что РФ может «отключиться» от интернета без больших последствий для экономики и граждан, написал сайт RT.

    Евродепутат заявил, что РФ может «отключиться» от интернета без больших последствий

    «Россия уже два года проверяет, может ли она отключиться от интернета без серьезных последствий для своей экономики или общества. Что ж, она может», — отметил парламентарий.

    Он добавил, что у РФ есть крайне продвинутые военные средства для возможного нарушения работы оптоволоконных интернет-кабелей, которые связывают Европу с другими континентами и служат опорой для цифровой экономики.

    Гротхейс заявил о необходимости разработать стратегию по обработке данных, благодаря которой будет обеспечена безопасность информационных потоков. Как он считает, важно защищать процесс передачи данных и под водой, и на поверхности континента.