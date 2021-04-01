Евродепутат заявил, что РФ может «отключиться» от интернета без больших последствий

Евродепутат от Нидерландов Барт Гротхейс заявил, что РФ может «отключиться» от интернета без больших последствий для экономики и граждан, написал сайт RT.

«Россия уже два года проверяет, может ли она отключиться от интернета без серьезных последствий для своей экономики или общества. Что ж, она может», — отметил парламентарий.

Он добавил, что у РФ есть крайне продвинутые военные средства для возможного нарушения работы оптоволоконных интернет-кабелей, которые связывают Европу с другими континентами и служат опорой для цифровой экономики.

Гротхейс заявил о необходимости разработать стратегию по обработке данных, благодаря которой будет обеспечена безопасность информационных потоков. Как он считает, важно защищать процесс передачи данных и под водой, и на поверхности континента.