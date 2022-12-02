Мир 02 декабря 2022, 12:16 Евродепутат сравнил действия НАТО на Украине с Ливией Евродепутат Ирландии Дейли: НАТО повторяет террор в Ливии на Украине РИА «Новости»

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Под предлогом «защиты свободы, демократии и прав человека» Соединенные Штаты устроили кровавый геноцид в Ливии, теперь они повторяют это на Украине. С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, передало издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что голосовала против резолюции о признании России спонсором терроризма. Напомнила тут же, что «несколько недель назад была 11-я годовщина убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи». Тогда на Ливию напал союз стран НАТО. Как напомнила всем Дейли, Каддафи «изнасиловали штыком и застрелили в голову».

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«Мы хорошо помним интервенцию НАТО в Ливию под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека, и вот сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека», — сказала депутат.

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Она отметила, что подобное происходит, когда НАТО вмешивается в дела стран. Как она сказала — «террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод».

Парламентарий напомнила, что Ливия была некогда самой богатой страной в Африке. Сейчас же она «раздираемая конфликтом, ее экономика разрушена, население <…> утопили в нищете». Там развился рынок рабства, «это страна массовых захоронений, преступлений против человечества». Она назвала все это «наследием НАТО».

Ранее боевик ВСУ признался, что Украина перепродает натовское оружие на черные рынки. По его словам, это происходит практически в промышленных масштабах.