Мир 18 марта 2023, 22:40 Евродепутат призвала остановить военную помощь Украине Евродепутат Дейли призвала остановить военную помощь Киеву из-за тяжелого положения ВСУ РИА «Новости»

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Евродепутат от Ирландии Клэер Дейли призвала остановить военную помощь Украине из-за тяжелого положения ВСУ. С таким заявлением она выступила в парламенте, видео политик опубликовала в своем Twitter.

Дейли аргументировала свой призыв расследованиями зарубежных СМИ и высказываниями украинских и европейских военных. Депутат подчеркнула, что Киев отправляет на передовую рекрутов без подготовки и опыта. За массовые оставления позиций дезертирам при этом устраиваются репрессии.

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Евродепутат отметила, что за репликами о поддержке безопасности страны было бы полезно узнать, что на самом деле переживают простые украинцы.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, у США есть есть финансовые возможности для того, чтобы помогать Украине до конца сентября. Именно к этому времени в стране закончится текущий финансовый год.