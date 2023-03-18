18 марта 2023, 22:40
Евродепутат призвала остановить военную помощь Украине
Евродепутат Дейли призвала остановить военную помощь Киеву из-за тяжелого положения ВСУ
Евродепутат от Ирландии Клэер Дейли призвала остановить военную помощь Украине из-за тяжелого положения ВСУ. С таким заявлением она выступила в парламенте, видео политик опубликовала в своем Twitter.
Дейли аргументировала свой призыв расследованиями зарубежных СМИ и высказываниями украинских и европейских военных. Депутат подчеркнула, что Киев отправляет на передовую рекрутов без подготовки и опыта. За массовые оставления позиций дезертирам при этом устраиваются репрессии.
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Евродепутат отметила, что за репликами о поддержке безопасности страны было бы полезно узнать, что на самом деле переживают простые украинцы.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, у США есть есть финансовые возможности для того, чтобы помогать Украине до конца сентября. Именно к этому времени в стране закончится текущий финансовый год.
Украина
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