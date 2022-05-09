Евродепутат призвал прекратить вооружать Украину

Прекратить вооружать Украину призвал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Как полагает политик, таким образом страны втягивают в «чужую войну». Свое мнение он высказал в эфире телеканала RМС, передало РИА «Новости».

«Да, нужно прекратить вооружать Украину… Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам. Чего мы хотим? Чтобы их убили до последнего? Чтобы хорошо отжать россиян? А потом господин Байден отправит европейцев, может быть?» — заявил евродепутат.

Ранее стало известно, что Германия не сможет поставить на Украину обещанные зенитные комплексы Gepard из-за нехватки боеприпасов к ним. Решение повременить с военной помощью и без того устаревшими танками было принято спустя восемь дней после объявления.

Также набирает популярность петиция в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Сотни тысяч немцев потребовали от него прекратить поставки оружия на Украину.

В свою очередь, издание Visegrad 24 сообщило, что решение Польши передать Украине 232 танка Т-72М1 вывело страну на второе место по объему поставленного вооружения на Украину. По оценке авторов, Польша поставила на Украину оружия на общую сумму 1,6 миллиарда долларов. Самые крупные вложения на вооружения для Украину у США — 4,77 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась Эстония с 240 миллионами долларов.