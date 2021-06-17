Евродепутат от Польши Витольд Ващиковский направил в Еврокомиссию запрос, в котором призвал приостановить действие ряда прав Германии как государства ЕС в связи с поддержкой «Северного потока — 2». Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, в своем обращении парламентарий называет поведение России «агрессивным» и «непредсказуемым». Ващиковский связывает его со способностью РФ «поддерживать свою недемократическую систему за счет продажи энергии» европейским странам. При этом он задается вопросом, признает ли Еврокомиссия факт подобной взаимосвязи.

«Запустит ли комиссия статью 7 Договора о Европейском Союзе против Германии, учитывая антиевропейскую позицию Берлина по „Северному потоку — 2“ и его прямую связь с многочисленными действиями России, которые подрывают верховенство закона и права человека в ЕС и за его пределами?» — спросил депутат.