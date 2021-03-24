Евродепутат призвал Белград присоединиться к санкциям против Минска

Депутат Европарламента от Польши Здислав Краснодембский призвал руководство Сербии присоединиться к рестрикциям ЕС против белорусских властей. Он внес такую поправку к проекту резолюции ЕП. Об этом сообщил RT.

«(Европарламент. — прим. RT) призывает Сербию повысить уровень поддержки заявлений Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, озвучиваемых от лица ЕС, а также решений Европейского совета, в том числе касающихся санкций», — отмечается в документе с поправкой.

В резолюции говорится, что Европарламент приветствует решение Сербии поддержать позицию Евросоюза относительно выборов президента в Белоруссии. При этом евродепутатов беспокоит, что Белград пока не ввел каких-либо ограничений против официальных лиц Минска.