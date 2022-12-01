01 декабря 2022, 08:22
Евродепутат признал, что санкции пошли на пользу России и вызвали рецессию в ЕС
Депутат Барделла задался вопросом, как санкции связаны с рецессией в Европе
Депутат Европарламента от Франции Жордан Барделла направил в Еврокомиссию письмо по поводу вхождения зоны евро в рецессию. В нем политик отметил, что санкции против России негативно скажутся на жителях Евросоюза. С обращением ознакомилось интернет-издание RT.
«Какую роль, по мнению Еврокомиссии, антироссийские экономические санкции Европы сыграли в возникновении рецессии, которая в скором времени захлестнет еврозону?» — спросил парламентарий в письме.
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По его словам, введение ограничений против России из-за спецоперации на Украине обоснованно, но может иметь последствия. Парламентская «Группа по вопросам идентичности и демократии», в которую входит Барделла, предостерегает от риска контрпродуктивности санкций. Политики уверены, что санкции «пойдут на пользу» России и негативно скажутся на жителях Европы.
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Европа занялась девятым пакетом антироссийских санкций. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как она выразилась, «мы работаем на полной скорости».
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