17 декабря 2023, 02:37
Евродепутат признал бесполезность антироссийских санкций
Евродепутат Уоллес: антироссийские санкции сильнее ударили по ЕС, чем по РФ
Антироссийские санкции нанесли большой вред жителям Евросоюза, признал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Свое мнение европарламентарий высказал в соцсети Х.
«Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают», — заявил Уоллес.
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Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции, причиной послужили введенные против РФ санкции и отказ от российских энергоносителей, подчеркнул политик. Промышленность в Европе лишилась конкурентного преимущества, западные страны движутся к деиндустриализации, превращаясь в американских вассалов.
Генеральный директор немецкого сталелитейного концерна предупредил власти Германии о риске лишиться статуса индустриальной державы из-за высоких цен на энергоносители и релокации производства за рубеж. Почти треть немецких компаний предпочла инвестировать за границу, а не расширять производство внутри страны.
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