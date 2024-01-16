Мир 16 января 2024, 17:53 Евродепутат пригрозил сровнять ЕС с землей Евродепутат Радаковский: ЕС превратился в вассала США из-за конфликта на Украине Lex Flores / Global Look Press

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Евродепутат от Словакии Мирослав Радаковский призвал Европу прекратить поставки оружия и боеприпасов на Украину. В противном случае славяне могут объединиться и дать Западной Европе жесткий отпор, заявил политик. Его слова передал Sputnik.

«Если не прекратить поставлять оружие Киеву и продолжить поддерживать убийство славян на Украине, то мы, славяне, объединимся и сровняем Западную Европу с землей», — сказал Радаковский.

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Он напомнил, что украинский конфликт в первую очередь выгоден для США. А ЕС превратился в вассала Вашингтона и действует по его указке.

У Украины становится все меньше сторонников в ЕС. Киев по политическим или экономическим соображениям не поддерживают в Румынии, Молдавии, Польши, Словакии и Венгрии. Непродуманные решения действующего руководства загнали Украину в глубокую яму. Экономика страны держится за счет подачек со стороны западных государств.