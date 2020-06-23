Евродепутат пригрозил Минску санкциями
Евродепутат Михаэль Галер предупредил, что ЕС может ввести ограничительные меры в отношении Белоруссии, если глава республики Александр Лукашенко не обеспечит демократические выборы и не освободит своих политических конкурентов. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на иностранные СМИ.
«Ситуация обострилась, очевидно, что режим находится в панике, все надежды, которые мы выражали, и все ожидания в преддверии президентских выборов оказались под вопросом», — заметил Галер.
По его словам, Евросоюз надеется на то, что в Белоруссии произойдут какие-то политические изменения и желания граждан республики осуществятся.