Евродепутат подняла вопрос о мерах в отношении Facebook в связи с масштабной утечкой данных

Член Европарламента от Румынии Кармен Аврам направила к Европейской комиссии обращение, в котором подняла вопрос о возможных мерах в отношении компании Facebook из-за утечки данных 533 миллионов пользователей, о которой стало известно в начале апреля. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнила, что в публикации содержатся биографические данные пользователей, их физические и электронные адреса, а также телефонные номера. Специалисты в области безопасности предупредили о том, что хакеры могут в мошеннических целях использовать эту информацию, чтобы выдавать себя за других людей.

«Может ли Еврокомиссия заблокировать доступ Facebook к данным 430 миллионов граждан — участников Европейского единого рынка в свете того, что медийный гигант, судя по всему, неоднократно нарушал Общий регламент по защите данных и Постановление ЕС о защите конфиденциальности в секторе электронных средств связи?» — задалась вопросом Аврам.