Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ обозначила необходимость противостоять санкциям, которые Штаты ввели против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил RT.

Андруэ заметила, что под рестрикции Вашингтона попадают не только предприятия, которые предоставляют корабли для прокладки газопровода, но также и те компании, которые создают условия для использования этих судов.

«Более того, составленный американскими властями черный список кораблей был расширен, чтобы включить в него все суда, прямо или косвенно причастные к деятельности по прокладке труб», — добавила парламентарий.

Она поинтересовалась у Еврокомиссии, планируется ли перейти от словесного осуждения американских санкций к конкретным шагам по борьбе с ограничениями США. По ее мнению, санкционная политика Штатов является прямым «нападением на экономические интересы и национальный суверенитет» государств ЕС.