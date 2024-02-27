Мир 27 февраля 2024, 12:47 Евродепутат от Литвы Ропе предложил взять под контроль транзит российского зерна через Евросоюз

Читать 360tv в

Депутат Европейского парламента от Литвы Бронис Ропе обратился к Еврокомиссии с призывом взять под контроль перевозки российского зерна через Европу. По его словам, эти действия лишь укрепляют экономику России, написал RT.

Ропе отметил, что часть зерна берется якобы с земель, которые вошли в состав России. Политик задался вопросом, известно ли Еврокомиссии о данной проблеме и какие меры она собирается предпринять.

Реклама

Из-за российской продукции в Литве снизились цены на зерно, считает евродепутат.