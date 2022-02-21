Россия справедливо требует от НАТО не приближаться к границам страны, заявил депутат Европарламента, лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в эфире телеканала BFM. Барделла напомнил, что еще в 1991 году американская администрация пообещала президенту СССР Михаилу Горбачеву отказаться от продвижения НАТО на восток.

Несмотря на это соглашение, США «приближались к границе РФ, следуя логике холодной войны», добавил евродепутат.

«Я считаю, что нельзя воевать с Россией, <…> нужно искать сбалансированный подход. <…> Следует решительно избавиться от антироссийского синдрома», — резюмировал Барделла.

По его мнению, Франция должна играть важную роль в этом процессе — «искать баланс, способствовать примирению, призывать к деэскалации».

О том, что НАТО пообещал не расширяться в сторону границ России, неоднократно напоминал президент РФ Владимир Путин. Документ, недавно найденный в Национальном архиве Великобритании, также доказал соответствующие обещания стран Запада.