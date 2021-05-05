facebook_pixel
    05 мая 2021, 10:16

    Евродепутат обвинил КНР в «шпионаже» при помощи 5G-сетей Huawei

    Артур Блянихов

    Депутат Европарламента от ФРГ Маркус Бухайт направил Еврокомиссии обращение, в котором заметил, что некоторые страны, входящие в ЕС, ограничивают сотрудничество с компанией Huawei в сфере развития 5G-сетей, чтобы не допустить «шпионажа» со стороны Китая. Об этом сообщил RT.

    Парламентарий обратил внимание на то, что среди европейских стран нет единого подхода к работе с китайской компанией. У одних Huawei не вызывает никакого беспокойства. Другие не позволяют фирме конкурировать с соперниками, дабы помешать «китайскому шпионажу».

    «Если определенные государства-члены продолжают настаивать на использовании технологий Huawei, как тогда Еврокомиссии планировать будущее взаимодействие в области безопасности, а именно обмен данными, со странами, которые отказываются работать с Huawei?» — задался вопросом евродепутат.