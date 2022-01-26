Евродепутат Морель предложил сократить экспорт европейской древесины

Французский евродепутат Эммануэль Морель выразил обеспокоенность в связи с повышенным экспортом древесины из Европы в другие страны. По этому поводу он написал запрос в Европарламент и уточнил, планируется ли приостанавливать вывоз сырья. Об этом написал RT.

«В свете сложившейся ситуации, которая наносит ущерб целям ЕС в области изменения климата, будет ли Еврокомиссия следовать примеру России и приостанавливать экспорт бревна, чтобы сохранить для Европы доступ к этому ресурсу?» — сообщил парламентарий.

Он отметил, что европейскую древесину активно экспортируют в США и в Китай в то время, как европейская деревообрабатывающая промышленность испытывает нехватку предложения. Морель напомнил, что Пекин начал проводить политику наращивания запасов древесины, чтобы продавать ее дороже, чем это делают европейские страны.

В итоге все это негативно сказывается на лесопильных предприятиях Европы и на поставках древесины на европейский рынок, заключил политик.