Евродепутат Ламбер предложил бороться с «пропагандой» России и Китая из-за коронавируса

Ламбер предложил проект резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями», а также направил его на рассмотрение в Европейский парламент.

«(ЕП. — RT) настоятельно призывает (Европейскую. — RT) комиссию противодействовать агрессивным усилиям российской и китайской пропаганды, использующей пандемию COVID-19 для ослабления ЕС и нагнетания недоверия к ЕС со стороны населения», — отмечается в резолюции.

Депутат обратил внимание на существующие сейчас угрозы для Евросоюза.

По словам Ламбера, он обеспокоен тем, что «пропагандистская деятельность» стран в ЕС и за его пределами преследует «политические интересы» и ограничивает основные права человека.