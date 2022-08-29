Евродепутат Гарро: продовольственный кризис может спровоцировать наплыв мигрантов в Европу

В скором времени потоки мигрантов в Европу увеличатся из-за продовольственного кризиса, углубленного ситуацией на Украине. Об этом заявил французский европарламентарий Жан-Поль Гарро, написал RT.

«Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент», — отметил евродепутат.

Политик поднял вопрос о том, продолжит ли Еврокомиссия обязывать государства — члены объединения принимать всех мигрантов или же она примет меры, чтобы «не допустить заполонения Европы мигрантами».

Кроме того, Гарро поинтересовался, признают ли в Еврокомиссии суверенное право стран — членов Евросоюза защищать свои границы.