Евродепутат Эроглу поднял вопрос о влиянии антироссийских санкций на европейских инвесторов | 360°

Мир 14 сентября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Евродепутат Эроглу поднял вопрос о влиянии антироссийских санкций на европейских инвесторов

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Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу поднял вопрос о влиянии санкций, направленных против России, на европейских инвесторов. Свое письмо он направил Еврокомиссии, написал RT.

По его словам, санкции должны были бить именно по российской власти.

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«Однако, согласно данным немецкой газеты Handelsblatt, эти санкции сильно ударили по тысячам мелких инвесторов в ЕС, купивших российские акции», — сообщил в письме Эроглу.

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Евродепутат задался вопросом о том, каким образом санкции могут быть изменены, чтобы они влияли лишь на российское руководство, а не на мелких инвесторов.

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