Ситуацию в Европе сравнили с падением Римской империи | 360°

Мир 11 сентября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber Ситуацию в Европе сравнили с падением Римской империи Die Welt: Европа переживает развал по сценарию Римской империи РИА «Новости»

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Европа идет к своему концу ровно по методичке Римской империи. Совпадения в истории перечислила газета Die Welt.

Первым из схожих факторов с современным кризисом в ЕС авторы материала назвали инфляцию.

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«Девальвация денег началась во втором веке нашей эры. <...> До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков», — сказано в статье.

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Второй параллелью стала пандемия. В Европе — коронавирус, в Древнем Риме — Антонинова чума.

«По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель. <...> Не вызывает сомнений, что денежный и экономический порядок уже не был прежним», — уточнили в материале.

Последовавший за чумой контроль рынка со стороны государства затем привел к обострению кризиса.

«Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», — указали в статье.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европа не должна думать, будто энергетический кризис начался в 2022 году. То, с чем предстоит столкнуться предстоящей зимой, началось в 2021-м.

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