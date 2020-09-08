Эво Моралесу запретили баллотироваться на пост сенатора
Суд Боливии запретил бывшему главе страны Эво Моралесу баллотироваться на пост сенатора от департамента Кочабамба, информирует агентство ABI.
Уточняется, что соответствующее ходатайство защиты экс-президента было отклонено. Решение Высшего избирательного суда Боливии, который запретил ему избираться, было оставлено в силе.
Министр юстиции Альваро Коимбра по итогам заседания отметил, что в государстве еще есть «проверенные судьи», сообщила «Газета.ru».
Напомним, оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на президентских выборах в конце октября прошлого года. После этого президент Эво Моралес под давлением военных покинул пост и уехал из страны. Позже ушло в отставку все высшее руководство страны. В итоге власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.