Эво Моралесу запретили баллотироваться на пост сенатора

Уточняется, что соответствующее ходатайство защиты экс-президента было отклонено. Решение Высшего избирательного суда Боливии, который запретил ему избираться, было оставлено в силе.

Министр юстиции Альваро Коимбра по итогам заседания отметил, что в государстве еще есть «проверенные судьи», сообщила «Газета.ru».

Напомним, оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на президентских выборах в конце октября прошлого года. После этого президент Эво Моралес под давлением военных покинул пост и уехал из страны. Позже ушло в отставку все высшее руководство страны. В итоге власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.