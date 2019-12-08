Эво Моралес возглавил штаб своей партии на выборах президента Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес возглавил штаб своей партии «Движение к социализму» на президентских выборах в 2020 году. Такое решение было принято на съезде, сообщил Моралес в Twitter.

При этом кандидата на предстоящие выборы в движении пока не выбрали.

«Благодарю за доверие при назначении меня руководителем предвыборной кампании. Мы выберем единого кандидата и снова победим в первом туре», — написал экс-президент.

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Кандидатом на выборах от социалистов может стать соратник Моралеса, вице-президент шести тропических федераций по сбору коки, 30-летний политолог Андронико Родригес.

В октябре в Боливии прошли президентские выборы, избирком присудил победу действующему главе государства Эво Моралесу. На фоне масштабных акций протеста из-за предполагаемых подтасовок 10 ноября политик объявил об отставке. Моралес покинул страну, найдя убежище в Мексике.

Новые выборы в Боливии должны состояться в середине марта 2020 года (точная дата пока не определена). Помимо презедента граждане страны выберут членов обеих палат парламента.