Эво Моралес вернулся в родную Боливию из Аргентины

Уточняется, что политический деятель пересек границу с Боливией после торжественной церемонии, которая была организована в его честь главой Аргентины Альберто Фернандесом. На обеих сторонах границы находилось большое число его сторонников, пишет «МИР 24».

«Сегодня один из самых важных дней в моей жизни, я возвращаюсь в страну, которую люблю. Это наполняет меня радостью», — написал Моралес в новой публикации своего Twitter-аккаунта.

Эво Моралес занимал пост главы Боливии 14 лет. Осенью минувшего года он был вынужден уйти в отставку и уехать из страны на фоне протестов, начавшихся из-за мошенничества при подсчете голосов на выборах лидера государства. Возвращение бывшего президента стало возможным, когда на внеочередных выборах главы Боливии победу одержал его однопартиец Луис Арсе.