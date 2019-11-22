  • Эво Моралес: США не хотят, чтобы я вернулся в Боливию

    22 ноября 2019, 05:00

    Ирина Нагайникова

    Ушедший в отставку экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что новое руководство обманывает народ через СМИ, сообщил сайт RT.
    Эво Моралес: США не хотят, чтобы я вернулся в Боливию

    По словам бывшего президента, Конституционный суд оказал поддержку новому руководству Боливии только «под действием угроз и шантажа».

    «В условиях вакуума власти иногда приходится принимать такие решения. И хочу, чтобы вы знали, до нас только что дошла информация из международных источников, что США не хотят, чтобы я вернулся в Боливию», — заявил Моралес.

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    Также он отметил, что на руку новым властям играют СМИ.

    «Главный враг простого народа — это СМИ. И все инструменты подавления, в том числе СМИ, находятся как раз в руках у этих групп, обладающих политической и экономической властью, в особенности экономической! Они объединяются, получают финансирование», — объяснил экс-президент.

    Напомним, что нынешняя исполняющая обязанности президента страны бывшая вторая вице-спикер сената Жанин Аньес пришла к власти после отставки ряда вышестоящих чиновников. Это президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.