Эво Моралес: США не хотят, чтобы я вернулся в Боливию

По словам бывшего президента, Конституционный суд оказал поддержку новому руководству Боливии только «под действием угроз и шантажа».

«В условиях вакуума власти иногда приходится принимать такие решения. И хочу, чтобы вы знали, до нас только что дошла информация из международных источников, что США не хотят, чтобы я вернулся в Боливию», — заявил Моралес.

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Также он отметил, что на руку новым властям играют СМИ.

«Главный враг простого народа — это СМИ. И все инструменты подавления, в том числе СМИ, находятся как раз в руках у этих групп, обладающих политической и экономической властью, в особенности экономической! Они объединяются, получают финансирование», — объяснил экс-президент.

Напомним, что нынешняя исполняющая обязанности президента страны бывшая вторая вице-спикер сената Жанин Аньес пришла к власти после отставки ряда вышестоящих чиновников. Это президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.