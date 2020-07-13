Евгений Примаков назвал главные приоритеты Россотрудничества
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в беседе с газетой «Известия» назвал главные приоритеты федерального агентства. По его словам, особую ценность несут государства, которые когда-либо имели с РФ общую территорию.
«В первую очередь нас волнует ближний круг — страны и народы, которые когда-то имели с нами общее пространство и общую историческую судьбу, — пояснил Примаков.
Он отметил, что речь идет о странах СНГ. По его словам, хоть Советского Союза не существует, есть связи, которыми дорожит наша страна. Также он упомянул межрегиональные организации, в которые входит Россия. Среди них присутствует Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), пишет RT.
Примаков уточнил, что вышесказанное не указывает на безразличие к происходящему в Европе или в Азии. Глава Россотрудничества добавил, что необходимы оценка потребностей и усовершенствование нашей политики в отношении регионов и государств в соответствии с российскими интересами и запросами.