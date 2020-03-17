Евгений Пригожин пообещал засудить власти США на $50 млрд

Евгений Пригожин заявил, что американские власти обвинениями в адрес «Конкорда» нарушили собственное законодательство. В частности, они отказались представить доказательства и подделали показания свидетелей. Все это делалось для того, чтобы обвинить в своих внутренних проблемах Россию и «Конкорд».

Накануне суд США закрыл два уголовных дела о вмешательстве в президентские выборы и сговоре с целью мошенничества против компаний «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Кетеринг». По словам стороны обвинения, предоставить ответчику доказательства они не могут, так как это раскроет методы, которыми пользовалось следствие, и не позволит привлечь «Конкорд» к ответу. При этом Минюст США не намерен отказываться от попыток отправить на скамью подсудимых других граждан России.

Расследованием дела о вмешательстве России в президентские выборы в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Он предъявил обвинения 13 россиянам и трем компаниям. Их подозревают в сговоре против США и мошенничестве. В своем итоговом докладе он указал, что доказательства своим обвинениям он нашел, но никакого сговора между действующим президентом США Дональдом Трампом и Россией он не обнаружил. Последнее обвинение отрицали в Кремле и Белом доме.