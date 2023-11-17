Мир 17 ноября 2023, 17:27 «Эвертон» лишился 10 очков в АПЛ за финансовые нарушения АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за финансовые нарушения IMAGO/Darren Staples

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Английская премьер-лига (АПЛ) лишила футбольный клуб «Эвертон» 10 очков в текущем сезоне. Причиной послужили нарушения правил финансового фейр-плей в период до сезона-2021/22. Об этом говорится на сайте лиги.

Убытки клуба почти достигли 142 миллионов евро, при том что допустимая граница, разрешенная правилами прибыльности и устойчивого развития АПЛ, составляет 120 миллионов. Независимая комиссия лиги решила наложить на команду спортивную санкцию.

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«Это решение вступает в силу немедленно», — подчеркнули на сайте.

До этого за всю историю Английской премьер-лиги очков в турнирной таблице лишились только два клуба. Тринадцать лет назад это был «Портсмут», который объявил о банкротстве и ввел внешнее управление, а в сезоне-1996/97 — «Мидлсбро», который не явился на матч. При этом с обоих клубов тогда сняли меньше очков, чем сейчас с «Эвертона».

Теперь клуб опустился с 14-го места в турнирной таблице на 19-е.