Эверест заново измерят. Он мог стать ниже из-за землетрясений

Заново измерить Эверест решили во время визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина 12–13 октября.

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«Обе стороны будут содействовать сотрудничеству в различных областях, включая решение проблем изменения климата и защиты окружающей среды. Мы совместно измерим высоту Сагарматхи/Джомолунгмы и проведем научные исследования», — приводит агентство текст заявления.

На данный момент считается, что высота Эвереста составляет 8 848 метров. Это результаты замеров экспедиции из Индии 1954 года.

После этого высоту пика измеряли еще несколько раз, однако вышеупомянутый показатель до сих пор является официальным.

Ранее геологи предположили, что серия мощных землетрясений в Гималаях в 2015 году могла оказать влияние на высоту Эвереста. Группа исследователей-альпинистов отправилась на гору весной 2019 года. Ожидается, что результаты их работы будут обнародованы в конце 2020 года.