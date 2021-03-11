Эверест разрешили посещать альпинистам

Правительство Непала открыло Эверест для посещения альпинистами. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что восхождения на гору были запрещены целый год из-за коронавируса. На весенний альпинистский сезон уже подано около 300 заявок. Он продлится с апреля по май.

Уточняется, что желающих может стать больше, так как Китай еще не разрешал восхождения по своему склону горы. Чтобы попасть на Эверест, туристам нужно будет сдать тест на коронавирус и пройти карантин в течение недели.