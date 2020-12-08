Эверест подрос почти на метр

Власти Китая и Непала заново измерили высоту Эвереста. Она составила 8848 метров и 86 сантиметров. Это почти на метр больше, чем считалось раньше.

Как сообщила Би-би-си, согласно китайским замерам, высота Эвереста составляла на четыре метра меньше, чем сейчас. С показателями всегда была чехарда. Непал свои исследования не проводил. После землетрясения в 2015 году, которое унесло жизни около девяти тысяч человек, назрела новая потребность измерить высоту горы — Эверест мог измениться из-за природного катаклизма.

Китай и Непал провели научную работу — каждый со своей стороны. Специалисты из Поднебесной брали за точку отсчета уровень Желтого моря, а непальцы измеряли высоту Эвереста от уровня Бенгальского залива.

До этого официальной цифрой считали 8848 метров. Эти данные получила геологическая служба Индии в 1954 году.

Высочайшая вершина мира Эверест (Джомолунгма) находится в Гималаях, на границе Непала и Тибета. Первым высоту горы рассчитал индийский математик и топограф Радханат Сикдар в середине XIX века.