Детские дома России примут эвакуированных сирот из ЛНР

Российские детские дома и дома малютки примут эвакуированных сирот из самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Она отметила, что всех детей из республиканского дома малютки уже эвакуировали. Сейчас готовят автобусы для вывоза сирот из детских домов.

«Согласован прием наших детей в домах малютки и в домах ребенка Российской Федерации. Это город Ростов и Таганрог, которые принимают сегодня наших детей и продолжают оказывать медицинскую помощь нашим маленьким пациентам», — заявила Пащенко.

Временная эвакуация в Россию детей, женщин и пожилых людей с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась в минувшую пятницу, 18 февраля, в связи с угрозой вторжения украинских войск.

Заявления о готовности принять беженцев уже сделали 26 российских регионов. Как сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, сейчас решается вопрос с РЖД о перемещении людей.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что эвакуация носит временный характер. Все жители Донбасса вернутся домой после урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что сейчас власти делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность территорий.

«360» ведет прямую трансляцию с освещением основных событий эвакуации жителей Донбасса.